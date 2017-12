Champions: Juve-Tottenham 13/2 e 7/3

ROMA, 11 DIC - Juventus-Tottenham si giocherà il 13 febbraio 2018. Lo ha reso noto l'Uefa che ha stilato il calendario delle partite degli ottavi di finale di Champions League. La gara di ritorno si disputerà in Inghilterra, a Wembley, il 7 marzo. Il 21 febbraio sarà la volta di Shakhtar Donetsk-Roma (la sfida di ritorno allo stadio Olimpico il 13 marzo). Il big-match Real Madrid-Paris Saint Germain è in programma il 14 febbraio, con ritorno nel Parco dei Principi il 6 marzo; l'altra supersfida, quella fra Chelsea e Barcellona, andrà in scena il 20 febbraio; il ritorno è in programma al Camp Nou il 14 marzo. Basilea e Manchester City se la vedranno il 13 febbraio (andata in Svizzera) e il 7 marzo; Porto e Liverpool si affronteranno il 14 febbraio e il 6 marzo, con andata in Portogallo e ritorno ad Anfield road. Infine, Bayern Monaco-Besiktas giocheranno il 20 febbraio nell'Allianz arena e il 14 marzo in Turchia. Infine, Siviglia e Manchester United giocheranno il 21 febbraio in Spagna e il 13 marzo a Old Trafford.