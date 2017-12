E.League:Gasperini,Atalanta contro forti

BERGAMO, 11 DIC - "Non ci facciamo mancare niente". È il commento, tra l'ironico e il compiaciuto, di Gian Piero Gasperini, dopo il sorteggio a Nyon (Svizzera) dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in cui l'Atalanta è stata abbinata ai tedeschi del Borussia Dortmund. "Benissimo, abbiamo preso la squadra più forte della seconda fascia - ha commentato il tecnico dei nerazzurri, in un brevissimo video da Zingonia, diffuso sui canali social della società -. Saranno due partite in cui ci misureremo con i più forti".