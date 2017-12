Champions:Emery,R.Madrid non è il peggio

ROMA, 11 DIC - L'allenatore del Paris Saint-Germain, Unai Emery, dopo avere appreso l'esito del sorteggio degli ottavi di Champions, ha ammesso che il Real Madrid "non è il peggiore rivale possibile", aggiungendo che la 'sua' squadra "possiede i mezzi per batterli". "Non penso che abbiamo avuto il peggior avversario possibile, la Champions offre il meglio del calcio europeo e siamo felici di sfidare i campioni", ha ammesso il tecnico spagnolo. Emery sostiene che il Real Madrid è una squadra in possesso di grandi talenti, ma lo è anche il PSG, squadra "pronta a sfidare quegli avversari". Anche il team manager del PSG, Maxwell, ha espresso fiducia sulle possibilità che la squadra francese superi il Real. "Siamo consapevoli che la partita sarà difficile, saranno due grandi partite e i nostri tifosi saranno felici - ha detto il brasiliano -. Sarà una grande opportunità per i giocatori e per il club di mostrare la propria forza in Champions. Affronteremo il Real Madrid con molta umiltà, non vediamo l'ora di giocare".