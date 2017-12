Inter lancia Media Bond garantito

MILANO, 11 DIC - Inter Media and Communication spa, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcast e delle sponsorizzazioni dell'Inter (Fc Internazionale Milano) ha annunciato oggi l'offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di 300 di euro con scadenza 2022. I proventi netti dell'offerta delle obbligazioni, spiega una nota, saranno utilizzati per rimborsare l'indebitamento finanziario dell'emittente, per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter, per i bisogni aziendali generali di Inter e per pagare oneri e spese riguardanti l'offerta delle obbligazioni. Goldman Sachs è il coordinatore globale e il bookrunner dell'offerta, mentre Ubi Banca ne è il cogestore. Altri consulenti dell'emissione sono Latham & Watkins, Rothschild, Cravath, Swaine & Moore e Dla Piper.