Monchi: Mercato? Schick acquisto Roma

ROMA, 11 DIC - "Totti ha detto che rinforzeremo la rosa? Adesso pensiamo a finire l'anno, poi, come ha detto lui, valuteremo assieme se intervenire in qualche modo sul mercato. Per ora, i nostri acquisti saranno Schick, Emerson, oltre a tutti i giocatori che stiamo recuperando e che ci serviranno per il futuro". Così Monchi, ds della Roma, dopo il sorteggio Champions a Nyon, parlando a Premium sport. "Troppo turnover con il Chievo? Ne abbiamo bisogno, abbiamo troppe partite da giocare: una delle chiavi del pareggio è la prestazione di Sorrentino. Ma siamo vicini alle squadre in testa, quindi il percorso finora fatto possiamo considerarlo positivo - conclude -. Dobbiamo continuare così, io sono contento della mentalità che ha portato in questo gruppo Di Francesco".