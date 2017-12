Nedved, Dybala? faccia dei sacrifici

ROMA, 11 DIC - Non solo Tottenham. Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato anche del momento dei bianconeri in campionato. Inevitabile la domanda su Paulo Dybala: l'argentino sta diventando un caso? "Sicuramente avremo bisogno di ritrovare Dybala - ha detto Nedved -. Ha 24 anni e a quell'età ci sta di avere degli alti e bassi, ma sa che ha una società che gli sta vicino con cui può parlare a alla quale si può appoggiare per ogni evenienza. Come calciatore può raggiungere obiettivi massimali, e l'unico consiglio che posso dargli è di dare sempre il massimo in allenamento e fare sacrifici nella vita privata: così può diventare davvero grande". Poi sul tecnico Massimiliano Allegri: "è uguale con tutti i giocatori, ha sempre fatto così, mantiene le sue idee e fa bene: anche Higuain, quando non stava bene, andava in panchina - sottolinea il dirigente ex Pallone d'Oro -. Alla Juventus gioca solo chi è al massimo della condizione. Lui vede i giocatori in allenamento, e nessuno meglio di lui è in grado di decidere".