Totti, la Roma crescerà

ROMA, 11 DIC - "C'è tanta armonia e l'allenatore sta lavorando bene: non conoscevo come tecnico Eusebio Di Francesco, mi ha sorpreso molto e può migliorare ancora". Così Francesco Totti, ai microfoni di Premium sport, sul cammino dei giallorossi. "Il campionato per noi è più importante della Champions, è l'obiettivo principale. Trovare piccolezze per migliorare la Roma non è semplice, ma cercheremo di allestire una rosa sempre più competitiva", conclude.