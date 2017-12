Atalanta senza tifosi al 'Ferraris'

GENOVA, 10 DIC - Non ci saranno tifosi dell'Atalanta a Genova domani sera per il posticipo con il Genoa. Lo ha comunicato la Prefettura del capoluogo ligure prendendo atto dell'analisi del Comitato per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dopo gli incidenti avvenuti per la gara di Europa League Atalanta-Lione e tenendo conto della delicatezza della sfida. Il Genoa ha già comunicato in tal senso che i "tagliandi acquistati per il settore ospiti antecedentemente alle recenti disposizioni entrate in vigore potranno essere rimborsati con effetto immediato presso le ricevitorie in cui son ostati comprati".