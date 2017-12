Torino, Mihajlovic 'stringiamo i denti'

TORINO, 10 DIC - Per il Torino, che ha pareggiato le ultime 4 partite, "questo è il momento di stringere i denti. Poi verrà il tempo in cui rimetteremo la freccia e ripartiremo. Il campionato è ancora lungo, la classifica resta corta, ora l'imperativo è di stare attaccati al gruppo". Così Sinisa Mihajlovic alla vigilia del posticipo con la Lazio, all'Olimpico di Roma. "Vorrei sempre vincere e avevo costruito una squadra ancora più offensiva dell'anno scorso - ha spiegato il tecnico granata - ma un un allenatore deve avere l'intelligenza di capire quando deve adattarsi alle situazioni e ai giocatori. C'era bisogno di essere più coperti, di ridare compattezza e solidità alla squadra, i tifosi hanno il diritto di fischiare e i giornalisti quando criticano fanno il loro dovere, ma il Toro sta meglio di un mese fa e io so che tra un mese starà ancora meglio".