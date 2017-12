Calcio: Chievo-Roma 0-0

ROMA, 10 DIC - Dopo aver fermato il Napoli, il Chievo si ripete anche cin la Roma, che al Bentegodi non va oltre lo 0-0. Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 16ma giornata di Serie A, la squadra di Maran dopo la 'scoppola di S.Siro torna la squadra grintosa e muscolare che tutti conoscono, riuscendo a imbrigliare i giallorossi che oggi schieravano dal 1' Schick, con Dzeko in panchina. Grande protagonista del match il portiere Sorrentino autore di interventi prodigiosi. Pur col centrocampo orfano di Castro, Hetemaj e Rigoni, Maran ha giocato a viso aperto, riuscendo anche a sfiorare il vantaggio con Inglese che al 13' scheggia la traversa. I pericoli per i clivensi arrivano tutti dalla sinistra, con Kolarov che si danna ma senza trovare il conforto degli attaccanti. Al 24' la Roma potrebbe passare ma prima il colpo di tacco di Schick poi il tiro a botta sicura di Gerson si spengono su Sorrentino che al 15' della ripresa risponde su Ginalons, su Kolarov e infine (37') su Schick 'stoppato con una parata prodigiosa di piede