Inter, Perisic e Borja 'ieri buon punto'

MILANO, 10 DIC - "Buon punto su campo difficile, forza Inter". Ivan Perisic, il giorno dopo il pari dei nerazzurri a Torino contro la Juventus, commenta il risultato su Instagram, soddisfatto di aver mantenuto l'imbattibilità anche all'Allianz Stadium. Gli fanno eco i compagni da Borja Valero "Prendiamoci questo punto importante e siamo positivi", ad Handanovic "passo dopo passo". Il gruppo è compatto e lo dimostrano anche le parole di Andrea Ranocchia, rimasto in panchina, ma comunque pronto a supportare i compagni: "Non abbiamo interrotto il nostro cammino e questo era importante, ora continuare". E martedì l'Inter esordirà in Coppa Italia contro il Pordenone a San Siro.