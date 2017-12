Calcio: Spalletti, punto importante

ROMA, 9 DIC - "Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, qualcosa ci è mancato. Invece dovevamo essere più tranquilli e fidarci delle nostre qualità. Poi, aver portato via un punto qui senza prendere gol va bene. Ma tutto quello che abbiamo ottenuto finora ce lo siamo guadagnato e dobbiamo ben tenerlo a mente. Invece abbiamo avuto un po' di timore, come se non ci meritassimo di stare qui, come se qualcuno ancora non ci creda di essere cresciuto così tanto". Così Luciano Spalletti dopo lo 0-0 interista in casa della Juventus. "Stasera qualcosa di più potevamo fare, non eravamo così determinati come invece siamo stati in altri frangenti: in alcuni momenti è sembrato che ci si accontentasse un poco, come se la fase di possesso ci bastasse - ha detto ancora Spalletti - Invece dovevamo essere più rabbiosi nel provare a fare di più".