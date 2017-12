Mourinho accende derby Manchester

ROMA, 9 DIC - Dopo le parole al miele ieri, l'affondo oggi e il derby di Manchester, in programma domani pomeriggio all'Old Trafford, si accende. Ci pensa, al solito, Josè Mourinho che prima riconosce le grandi qualità tecniche dei Citizens ("difendono bene, reagiscono bene quando perdono palla, hanno buone dinamiche d'attacco, hanno giocatori incredibili e un allenatore fantastico") e poi va giù in tackle: "Se mi chiedete cosa non mi piace molto dei giocatori del City è che perdono l'equilibrio facilmente, basta un soffio di vento e cadono...", ha chiosato lo Special One alla stampa, un messaggio non troppo velato alla direzione arbitrale di domani.