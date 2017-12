Barca sospeso tra Mascherano e Coutinho

ROMA, 9 DIC - Il caso Mascherano e il contemporaneo infortunio di Umtiti continuano ad agitare le notti della dirigenza tecnica del Barcellona, con un mercato invernale ormai alle porte e la contemporanea necessità di fare cassa per finanziare l'acquisto di Philippe Coutinho. La stampa sportiva spagnola continua a tenere i riflettori puntati sul caso dell'argentino, che spinge per andarsene subito e non aspettare la prossima estate. Il club intende soddisfarlo, ma per farlo deve trovare un sostituto il prima possibile. Il Barca, ricorda Marca, richiede un profilo di calciatore molto specifico per quella posizione: deve non solo essere abile in difesa ma anche capace di dare un'uscita pulita alla palla. Una soluzione possibile è prendere Inigo Martinez della Real Sociedad, che però chiede oltre 30 milioni. Per sostenere l'acquisto di Coutinho, a Barcellona si sta intanto lavorando sulle uscite che, secondo Mundo Deportivo, dovrebbero coinvolgere Arda Turan, Rafinha, Aleix Vidal e anche Gerard Deulofeu.