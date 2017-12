"Chievo tappa importante,voglio 3 punti"

ROMA, 09 DIC - "Quella di domani la ritengo una tappa importante, ma non fondamentale e definitiva per le sorti del campionato, però dopo una grande Champions ci vuole una ottima partita col Chievo per confermare quanto di buono fatto finora". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida del Bentegodi. "Dopo la qualificazione importante in Champions abbiamo questa partita molto delicata in cui dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti - aggiunge l'allenatore abruzzese a Trigoria -. Si tratta di una trasferta difficile perché il Chievo è una squadra ostica sotto tutti i punti di vista, e ne sa qualcosa il Napoli quando è andato a giocare lì. Mi aspetto quindi una partita difficilissima dove noi dobbiamo dare una risposta importante e ritornare a vincere fuori casa dopo il pareggio col Genoa".