Spagna: allarme infortuni al Real Madrid

ROMA, 9 DIC - Allarme infortuni in casa Real Madrid che questo pomeriggio scenderà in campo in un anticipo della Liga spagnola. Tra le merengues la lista degli uomini dai muscoli di 'cristallo' è arrivata a quota 13 in quattro mesi. La squadra allenata da Zidane - ricorda As - dovrà ricostruire la sua spina dorsale nella partita contro il Siviglia. Ai giocatori squalificati come Ramos, Carvajal e Casemiro vanno aggiunti quelli indisponibili come Bale e Varane e Vallejo in forte dubbio. I problemi fisici sono stati una macchia sulla squadra bianca durante il corso della stagione. Dalla fine di agosto a dicembre un totale di tredici giocatori del Real ha perso una partita perchè infortunato.