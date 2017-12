Premio Andrea Fortunato a nona edizione

ROMA, 9 DIC - E' in programma martedì 12 dicembre a Roma, presso la Sala Giunta del Coni, la nona edizione del Premio "Andrea Fortunato". La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (SA) che ha, tra i suoi obiettivi, quello di rendere obbligatorio l'adozione del Passaporto Ematico (intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti e Piermario Morosini) che mira ad inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l'idoneità sportiva. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Luca Lotti ed il Cavaliere Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, discuteranno dell'importanza della prevenzione e dell'impegno del mondo politico e sportivo nazionale nel corso di un incontro-dibattito, moderato dal giornalista Roberto Guerriero, che si concluderà con la consegna dei riconoscimenti a personaggi del mondo della medicina e dello sport.