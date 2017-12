Calcio: Serie B, Cesena-Pescara 4-2

CESENA, 8 DIC - Succede tutto nella ripresa tra Cesena e Pescara (4-2); abruzzesi per due volte in vantaggio e due volte raggiunti dagli uomini di Castori bravi a non mollare e a trovare il colpo del ko con Moncini (doppietta per lui) e Donkor. Primo tempo di marca bianconera che colpiscono un palo e trovano un Fiorillo strepitoso su Jallow e Laribi. Nella ripresa il Pescara entra con un altro piglio e tocca a Fulignati vestire i panni del protagonista nel bene e nel male con tre interventi prodigiosi nei primi dieci minuti e con il grosso errore che regala a Benali la rete del vantaggio al 17'. Gara che sembra segnata ma un errore di Zampano regala il contropiede a Jallow che ringrazia e segna. Nemmeno due minuti e Pettinari rimette le cose a posto, ma con le squadre di Zeman mai dire fine e così sugli sviluppi di un angolo tocca al nuovo entrato Moncini riportare il risultato in parità e poi, sempre lui compie la prodezza che a tre minuti dalla fine regala il vantaggio al Cesena. Nel recupero gloria anche per Donkor.