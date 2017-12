Zidane, C.Ronaldo al Real fino al ritiro

ROMA, 8 DIC - "Io penso che Cristiano resterà a Madrid finché non si ritira": a parlare di C.Ronaldo, fresco vincitore del quinto Pallone d'Oro, è il suo allenatore Zinedine Zidane secondo cui "qualunque altro giocatore che verrà qui, per restarci 15 o 20 anni, non farà mai ciò che ha fatto lui: Cristiano ha fatto la storia e continua a farla". Parlando alla vigilia del match di Liga contro il Siviglia, il tecnico francese ha voluto sgombrare ogni voce: "Ci sono molte persone che mettono in giro voci secondo cui Cristiano non è felice qui, ma lo dicono per infastidire Cristiano e il Real Madrid. Lui a Madrid è felice, lo ha detto anche lui e chiuderà qui la carriera, non c'è altro da aggiungere. Cos'altro si può aggiungere? Molto è stato detto su di lui, non ci sono più parole per definirlo, quello che fa è fenomenale". Chi è meglio tra lui e il sottoscritto? "Chiaramente io - risponde sorridendo Zizou - Sapete come la penso, assolutamente meglio lui e di parecchio ma anche io ho fatto comunque una buona carriera".