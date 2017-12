Giampaolo, dimostriamo nostro valore

GENOVA, 8 DIC - "Andiamo a Cagliari da sesti e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della posizione che occupiamo in classifica". Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di Cagliari non ha dubbi su cosa vuole dalla sua squadra. "Dobbiamo dimostrare di meritare la posizione facendo partite all'altezza della posizione che la squadra ora occupa. Non possiamo fare gare al di sotto delle nostre possibilità - ha detto il tecnico -. Ci vorrà la stessa intensità vista contro la Lazio. In trasferta ci manca il rendimento che abbiamo a Marassi dove l'ambiente ci trascina e ci spinge ad andare oltre i nostri limiti". Di fronte Giampaolo avrà il Cagliari di Diego Lopez, ex giocatore proprio dell'attuale tecnico blucerchiato. "Lopez è stato un mio giocatore, era il capitano e un leader. Con lui ho un ottimo rapporto e lo ritrovo volentieri. Il Cagliari dà il meglio in casa, per noi sarà una partita impegnativa". Ancora assente Linetty, il dubbio principale per la formazione riguarda Strinic.