Cagliari: Lopez, possiamo battere Samp

CAGLIARI, 8 DIC - Lopez contro il suo ex allenatore e maestro Giampaolo per provare a superarlo. "Sarà dura per entrambi - avverte l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia - ma noi dobbiamo guardare a quello che sappiamo fare. E capire che possiamo battere la Sampdoria". Sempre nel gioco degli ex, Lopez si affiderà a due che sono passati per Genova, sponda blucerchiata: Dessena per sostituire lo squalificato Barella e Cigarini. Ma il Cagliari vuole continuare a fare punti: "Dobbiamo dare continuità - ha spiegato ancora il tecnico uruguaiano - perché attraverso il gioco possiamo arrivare al risultato. Questa squadra può ancora crescere. Ma ha la mentalità giusta per farlo". A proposito di miglioramenti: "Possiamo fare di più in zona goal, nella scelta dell'ultimo passaggio". Risolto il dilemma dei tre portieri infortunati o acciaccati (Rafael, Cragno, e Crosta): in porta andrà il brasiliano. Il primavera Daga, in preallarme tutta la settimana, sarà in panchina.