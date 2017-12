Spalletti, qualità per ottenere massimo

APPIANO GENTILE (COMO), 08 DIC - ''Abbiamo l'obiettivo di arrivare in fondo, il più vicino possibile alla testa della classifica. Di fare più punti possibile. C'è da lavorare in maniera seria e tenere la testa sul pezzo''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Juve, non parla di sfida scudetto. Neppure una vittoria può cambiare prospettive ai nerazzurri ma l'allenatore manda un messaggio ai tifosi: ''Abbiamo tutte le qualità per ottenere il massimo dei risultati''.