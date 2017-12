Juve: Allegri, Buffon out Dubala vedrò

TORINO, 8 DIC - "Buffon difficilmente sarà della partita. Dybala? Devo ancora decidere". Sono almeno due i dubbi di formazione per Allegri alla vigilia di Juventus-Inter, scontro diretto in vetta al campionato: "Ho confusione in testa - ha scherzato il tecnico -, speriamo che il sole di oggi me la schiarisca. Qualcuno - ha aggiunto - ha giocato molto e sarà a disposizione ma non giocherà: abbiamo bisogno di energie fresche. Per quanto riguarda Paulo devo decidere se giocare con i due, i tre, i quattro davanti. Per Buffon valuterò oggi, ma difficilmente giocherà".