Spalletti, Juve? sappiamo chi siamo

MILANO, 8 DIC - ''Abbiamo una precisa identità, conosciamo che realtà siamo. Non andiamo a cercare un confronto su quello che ci può dire questa partita. Sappiamo già chi siamo. Giocheremo la nostra partita, senza alcun timore ma con rispetto'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Juventus. ''Andiamo a Torino con la certezza di avere delle qualità. Dobbiamo continuare a fare punti - spiega - perché per raggiungere gli obiettivi che abbiamo, per come stanno andando le nostre avversarie, servono molti punti. Affrontare la Juventus da capolista? Non andiamo ad affrontare una squadra terza in classifica ma quella che ha vinto gli ultimi sei scudetti''.