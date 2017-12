Europa League: Lazio sconfitta in Belgio

ROMA, 7 NOV - Primo Ko continentale per la Lazio, che in Belgio perde in Europa League per 3-2 contro il Zulte Waregem. Per la squadra di Simone Inzaghi, già qualificata ai 16/o con la certezza di essere la prima del girone, si tratta di una sconfitta ininfluente. Si è rivisto in campo Felipe Anderson, entrato al 10' st al posto di Crecco. Queste le reti del match: nel pt 6' de Pauw;: nel st 15' Heylen, 22' Caicedo, 31' Leiva, 38' Iseka.