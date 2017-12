Maglie Maradona e Pelè ad asta Bolaffi

MILANO, 7 DIC - La mitica maglia numero 10 di Maradona ai tempi del Napoli prossimo a diventare due volte campione d'Italia; quella indossata da Pelé nel 1971 che celebra il terzo Mondiale; i guanti che hanno protetto le mani di Dino Zoff nel Mundial del 1982. Sono solo alcuni dei cimeli gloriosi del calcio protagonisti dell'asta internet live 'Football Memorabilia', in calendario giovedì 14 sul sito Astebolaffi.it e visibili al pubblico a partire da lunedì 11 dicembre presso la sede Bolaffi di Milano (via Manzoni 7). La vendita è la seconda edizione degli incanti dedicati allo sport. La maglia donata da Maradona ad Agostinelli il 22 dicembre 1985 dopo Napoli-Avellino (1-0) è uno dei due top lot dell'asta, all'incanto con una stima di 8-10 mila euro. Quella del 1971 in verdeoro di Pelé, predisposta appositamente con taglio a girocollo dalla Federazione brasiliana per accontentare la richiesta di "O Rei", poiché lui mal sopportava il taglio a V (stima 8-10 mila euro).