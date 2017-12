Snai: il derby d'Italia parla bianconero

ROMA, 7 DIC - Il derby d'Italia parla bianconero: almeno stando alle indicazioni di Snai che vede la vittoria della Juventus sabato sera a 1,70 contro il 4,75 dell'Inter (il pareggio è a 3,90). Nella sfida tra due grandi bomber, il gol di Higuain è dato a 2,30, meno probabile quello di Icardi, a 3,10. Fra le altre partite, il Napoli è favorito a 1,33 contro la Fiorentina, la cuoi vittoria vola a 7,75 (a 5,50 il pareggio). Favorita nettamente la Roma al Bentegodi con il Chievo: «2» a 1,60. Il successo dei padroni di casa è a 5,25. Infine le quote premiano il Milan che ospita un Bologna: il segno '1' è offerto a 1,55 e il '2' a 6,25. In chiave salvezza,: Udinese-Benevento è nettamente sbilanciata sul segno «1», a 1,47, con il «2» che vale 7 volte la scommessa e la «X» a 4,25. Sassuolo avanti, a 1,75, al Mapei Stadium contro il Crotone, la cui vittoria è offerta a 4,75. Più equilibrate le quote di Spal-Verona: emiliani comunque favoriti a 2,05, le chance della squadra di Pecchia si fermano a 3,65.