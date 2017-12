Juve: Higuain "con Inter sarà durissima"

TORINO, 7 DIC - "Una partita durissima, contro un avversario che sta bene": Gonzalo Higuain presenta così, ai microfoni di Sky Sport, il derby d'Italia di sabato sera contro l'Inter. La partitissima arriva dopo i successi contro Napoli, con una sua rete, e contro l'Olympiacos. "Contro il Napoli siamo riusciti a chiudere la partita senza subire gol, una missione che contro i partenopei, per giunta al San paolo, è praticamente impossibile", osserva l'ex azzurro, tornato anche sul rapporto con i tifosi napoletani. "Sono stati fantastici, non cambio di certo la mia idea, poi ognuno è libero di esprimere il proprio dissenso come vuole". Lunedì sarà poi la volta del sorteggio di Nyon, che decreterà la prossima avversaria in Champions della Juventus. "Poco importa chi sarà il nostro avversario - sostiene il Pipita - in Champions devi affrontare tutti e noi abbiamo la convinzione di poter fare bene anche quest'anno".