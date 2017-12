'Inter Bells', club festeggia Natale

MILANO, 07 DIC - L'Inter festeggia il Natale sui social network e debutta 'Inter Bells', ispirata - ovviamente - a Jingle Bells. Da Nagatomo a D'Ambrosio, da Eder a Icardi, il 'coro' nerazzurro in camicia bianca e papillon, si destreggia davanti ai microfoni. Ogni giocatore, tra i sorrisi, mette alla prova le proprie ugole ma sempre sotto la guida attenta del direttore d'orchestra Luciano Spalletti che, bacchetta alla mano, detta il ritmo alla squadra. Poi un invito da parte del club ai tifosi: accorrere a San Siro sabato 16 dicembre per Inter-Udinese e per festeggiare insieme all'Inter il Natale, cantando tutti insieme la nuova melodia nerazzurra.