Lotti: in 2 anni 200 mln fondo Sport

ROCCARASO (L'AQUILA), 7 DIC - "Stiamo vivendo un momento particolare per lo sport se pensiamo che negli ultimi 10 anni non si sono investiti quasi mai denari. In questi due anni abbiamo investito sul fondo sport e periferia 200 milioni". Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti a margine dell'inaugurazione delle nuove cabinovie di Roccaraso e del nuovo impianto di innevamento programmato. "Un risultato incredibile. Abbiamo reso strutturale il fondo anche per i prossimi anni: chi verrà dopo di noi troverà la strada già tracciata, per la prima volta si sta investendo nelle infrastrutture nel nostro paese perché convinti che le infrastrutture sportive siano una parte importante economica e turistica".