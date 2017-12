Stadio Roma: Malagò, ora altri club

ROMA, 07 DIC - "Assolutamente sì, sia per la Lazio sia per le altre società che stanno portando avanti i propri progetti". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine del convegno "Legalità e Sport" a Roma a chi gli chiedeva se dopo l'approvazione del progetto dello stadio per la Roma ora sia necessario fare lo stesso passo anche per la Lazio. Parlando dei progetti delle società, Malagò ha ricordato che "il Cagliari è molto avanti, a Bologna si stanno muovendo le cose, poi c'è Firenze" e anche "su Milano c'è fermento. C'è un discorso che riguarda la città di Bari, aspettiamo di capire cosa succede a Napoli. Non vorrei mancare di rispetto scordando qualcuno, ma il futuro è questo, l'ho sempre sostenuto". "A macchia di leopardo le cose vanno avanti", ha concluso.