Lega A: Malagò, commissariamento? Non so

ROMA, 07 DIC - "Bisogna capire e vedere se la Federcalcio farà questa cosa e soprattutto se normativamente si può fare". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando l'ipotesi che nell'assemblea in programma oggi a Milano, le società di Serie A chiedano alla Federcalcio una proroga del commissariamento. Quali scenari possibili? "Non lo so - ha risposto Malagò a margine del convegno "Legalità e Sport" oggi a Roma - vediamo il 12 dicembre. Fino alla sera dell'11 le società hanno la possibilità di trovare un accordo".