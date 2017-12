Fassone, amarezza funerale sui giornali

MILANO, 7 DIC - "C'è amarezza e sorpresa per aver letto sui giornali un funerale anticipato, la commissione della Uefa si riunisce domani e dai giornali sembra accertata una decisione negativa nei confronti del Milan. Non fa piacere". Così Marco Fassone ha commentato le anticipazioni di stampa sul Voluntary Agreement richiesto dalla Uefa: "Ho troppo rispetto per la commissione e la Uefa, per comprendere come queste indiscrezioni abbiano anticipato di un giorno la decisione. Spero che le decisioni siano eticamente neutre nei confronti del Milan".