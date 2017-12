Maggio "ora il campionato"

ROMA, 6 DIC - "Volevamo vincere a prescindere da quello che sarebbe successo in Ucraina. Dispiace essere usciti con una sconfitta, ci dovrà servire d'esperienza per il futuro. Naturalmente ci dispiace per i tifosi, avremmo voluto regalargli comunque una gioia. Ora la cosa più importante diventa il campionato, dovremo ripartire subito con una vittoria". Non nasconde la delusione Christian Maggio dopo il ko col Feyenoord che ha sancito l'eliminazione del Napoli dalla Champions. "Siamo ancora in testa, ma la strada è ancora lunga - aggiunge il difensore a Premium Champions -: noi non molleremo. Il morale non è al massimo, dopo due sconfitte, ma ci rialzeremo e onoreremo anche l'Europa League".