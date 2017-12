'Qualificazione compromessa in Ucraina'

ROMA, 6 DIC - "Non siamo stati assolutamente distratti da quello che stava succedendo in Ucraina, semplicemente dovevamo fare qualcosa di più''. A Mediaset Premium il centrocampista del Napoli Marek Hamsik sintetizza così l'eliminazione degli azzurri dalla Champions: ''Siamo dispiaciuti per non aver vinto: ci è mancata velocità e un po' più di movimento senza palla in avanti. Dove abbiamo mancato questa qualificazione? Inutile negare che la prima partita è quella che ci ha complicato maggiormente il percorso. Ora dobbiamo mettere la testa subito sul campionato, ma siamo una squadra che scende in campo ogni volta per vincere, quindi anche in Europa League cercheremo di andare più lontano possibile".