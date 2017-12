Champions: Napoli eliminato

ROMA, 6 DIC - Il Napoli lascia la Champions League: gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 a Rotterdam dal Feyenoord e terminano il girone al terzo posto 'retrocedendo' in Europa League. Agli ottavi, oltre al già qualificato Manchester City, va anche lo Shakthar Donetsk che stasera ha battuto gli inglesi 2-1. Napoli già in vantaggio al 2' con Zielinski che mette dentro da due passi sugli sviluppi di un calcio di punizione. I partenopei hanno poi occasioni con Mertens (18') e Hamsik (20') per arrotondare il punteggio ma nel miglior momento del Napoli arriva al 33' il pareggio del Feyenoord con un colpo di testa di Jorgensen su cross di Berghuis. Olandesi in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Vilhena all'83' ma al 91' arriva il colpo di testa di St.Juste che regala la vittoria al Feyenoord.