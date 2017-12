Pallone Oro, C.Ronaldo verso 5/o trofeo

PARIGI, 6 DIC - Domani sera, senza che nessuno immagini colpi di scena, Cristiano Ronaldo riceverà il suo 5/o Pallone d'oro e raggiungerà Leo Messi. Il premio - tornato in seno a France Football - sarà consegnato in diretta e trasmesso dalla tv de L'Equipe, con una cerimonia presentata dall'ex nazionale francese David Ginola. In stagione, CR7 ha vinto la Champions League finendo anche capocannoniere della manifestazione con 12 gol, 2 dei quali in finale contro la Juve. Grande il suo contributo alla conferma nel torneo europeo del Real, con la seconda Champions consecutiva, un exploit finora riuscito soltanto al Milan 1989-90. Vittorie poi, ai danni del Barcellona, nella Liga e nella Supercoppa e Coppa di Spagna. Cristiano Ronaldo ha già vinto il Pallone d'oro nel 2008, 2013, 2014 e 2016. A L'Equipe di 20 giorni fa ha dichiarato: "ho fiducia di vincerlo, non sono preoccupato. So cosa rappresenterebbe per i posteri un quinto Pallone d'Oro. Sarebbe un coronamento e per questo lavoro da 15 anni. Niente succede mai per caso".