Lazio, F. Anderson 'tornerò più forte'

ROMA, 6 DIC - "Con le difficoltà che ho attraversato in questo periodo ho imparato tanto, ho visto la forza che non sapevo di avere, sono molto carico e convinto che sto per tornare ancora più forte di prima". Felipe Anderson si dice pronto al rientro in campo dopo oltre 4 mesi di stop per infortunio. Domani il brasiliano partirà dalla panchina nella trasferta in Europa League della Lazio in casa dello Zulte Waregem, per poi fare il suo ingresso nel secondo tempo: "Voglio aiutare la squadra, con le mie caratteristiche di saltare l'uomo e l'obiettivo di segnare più gol possibili", ha aggiunto Anderson, specificando che "voglio aiutare a migliorare i risultati della, che già adesso ci rendono tutti molto felici".