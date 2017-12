Genesio, con Atalanta sfida tattica

BERGAMO, 6 DIC - "Vogliamo finire primi, ma qualunque cosa accada, abbiamo un sacco di grandi partite da giocare". La dichiarazione d'intenti di Bruno Genesio nel prepartita con l'Atalanta per l'ultimo match del girone di Europa League non lascia spazio a dubbi: "ci aspettiamo una partita molto tattica, perché i nerazzurri sono una squadra molto ben organizzata ma con propensione offensiva", ha continuato il tecnico del Lione. "Dobbiamo essere fiduciosi, siamo dinamici, abbiamo una squadra con forti principi offensivi. Dobbiamo giocare al nostro gioco, avere fiducia e molta aggressività", ha concluso Genesio. "Non siamo venuti qui per beneficenza- ha sottolineato il centrocampista Jordan Ferri - ma per una buona partita a cui ci siamo preparati bene. Sappiamo che avremo opportunità e siamo pronti per giocare alla grande".