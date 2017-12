Valdifiori, proviamo a tornare a vincere

TORINO, 6 DIC - "Dopo quattro pareggi ci manca una vittoria: dobbiamo provare a centrarla lunedì sera per ricreare entusiasmo per i nostri tifosi, se lo meritano". Così Mirko Valdifiori a Torino Channel nella settimana che porta al posticipo di lunedì con la Lazio: "Sarebbe bastata una vittoria in più per essere al settimo posto e vedere tutto con un occhio diverso - ha spiegato il regista granata -, comunque siamo lì, abbiamo ritrovato compattezza di squadra e stiamo lavorando per migliorare ancora giorno dopo giorno". Ansaldi, che ha riportato una lesione muscolare, ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, con la foto della gamba destra avvolta nel bendaggio: "Sto lavorando per tornare presto e meglio di prima".