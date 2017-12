Inzaghi,Lazio merita stadio di proprietà

ROMA, 6 DIC - "Lo stadio di proprietà? Mi piacerebbe essere il primo allenatore della Lazio a giocare nel nuovo stadio. Sarebbe una cosa positiva per tutti". Lo dice Simone Inzaghi, alla conferenza stampa di vigilia di Zulte Waregem-Lazio, ultima partita del girone di qualificazione di Europa League. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla possibilità che dopo l'ok al progetto della Roma anche il club biancoceleste possa iniziare l'iter per la costruzione dell'impianto di proprietà, Inzaghi ha aggiunto: "Giocando in Europa siamo capitati in diversi posti, ne abbiamo visti tanti all'avanguardia con squadre inferiori alla Lazio. Non vedo perché anche la Lazio non possa avere uno stadio di proprietà".