Dybala, calciatore famoso spesso è solo

TORINO, 6 DIC - "Vincere il Pallone d'oro sarebbe un messaggio importante per tanti bambini. Per tutti quelli che nati in un piccolo posto lontano dai grandi centri - calciatori, medici, ingegneri o poeti che siano - possono sperare di poter raccontare una storia simile alla mia". Così Paulo Dybala, nell'intervista a Vanity Fair, nel numero in edicola da oggi. L'attaccante argentino svela di aver sognato lui stesso quel trofeo fin da piccolo: "Espressi quel desiderio con i miei amici, quando ci riunivamo davanti al fuoco, d'estate". E di avvertire il rovescio della medaglia, nella vita di un calciatore famoso: "Il più delle volte è un uomo molto solo. Le cose negative che accadono, restano. E lasciano un segno. Per questo sono diffidente e per questo mi riesce a difficile credere e avere totale fiducia nelle persone. Quando abbiamo un pallone tra i piedi, - continua Dybala - noi calciatori siamo felicissimi. Quello che succede dietro, nel retropalco, spesso non è proprio bellissimo".