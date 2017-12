Cuadrado, attenzione all'Inter

TORINO, 6 DIC - "Con l'arrivo di Spalletti l'Inter va molto bene: ha qualcosa in più rispetto allo scorso campionato". Juan Cuadrado presenta ai microfoni di Sky Sport lo scontro diretto di sabato sera tra la Juventus e i nerazzurri: "Giocare queste partite dà una carica in più - ha spiegato l'esterno d'attacco bianconero -. Loro sono forti e dovremo stare tutti molto attenti: siamo una grande squadra e dobbiamo stare tranquilli cercando di fare risultato. Sono convinto che faremo una grande partita". Una delle armi della Juventus è la ritrovata solidità difensiva: "Stiamo lavorando tanto e sodo sulla fase difensiva e i risultati si vedono - ha aggiunto Cuadrado -. Ieri era importante non prendere gol e ottenere il primo obiettivo della stagione: passare il turno Champions".