Milan, se ne va l'ultimo'berlusconiano'

MILANO, 6 DIC - Lascia il Milan anche l'ultimo storico dirigente che ha attraversato tutta l'era berlusconiana. Leandro Cantamessa, infatti, da oggi non è più il legale rossonero. Era nell'aria che il rapporto potesse concludersi alla fine dell'anno, e oggi la fine è stata formalizzata dall'ad Marco Fassone. Docente di diritto sportivo ed esperto in materia di diritti tv, Cantamessa, è stato attivo all'interno del Milan dal febbraio 1984, quindi prima dell'avvento di Silvio Berlusconi, facendo a lungo parte del cda rossonero. Con il passaggio di proprietà al cinese Li Yonghong e l'insediamento della nuova dirigenza, ad aprile è rimasto al Milan conservando il ruolo di legale: ha continuato a seguire le vicende della Lega Serie A (e ha curato fra le altre cose la richiesta di voluntary agreement del club. Il nome di Cantamessa negli ultimi mesi è stato inserito fra i papabili per la presidenza della Lega Serie A, che domani per l'ennesima volta tenterà di eleggere la nuova governance.