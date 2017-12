Gasperini, con Lione come 16/o di finale

BERGAMO, 6 DIC - "La partita è importante come test perché incontriamo una squadra molto forte, per noi è la simulazione di quello che potrebbe essere il sedicesimo". Alla vigilia dell'ultimo incontro dell gruppo E di Europa League con il Lione, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è già proiettato verso il sorteggio dei sedicesimi di finale di lunedì prossimo a Nyon. "Arrivare primi o secondi cambia poco, non si gioca certo per avere il vantaggio della gara di ritorno in casa - prosegue il tecnico nerazzurro nella conferenza prepartita -. Siamo qui con tutti e 26 gli effettivi: è giusto che l'intera rosa partecipi a questo momento, anche se in Europa la panchina è più corta. Gomez è recuperato e può giocare. Continuiamo con le nostre caratteristiche, a prescindere dall'impronta più difensiva o offensiva: all'andata eravamo lievemente in difficoltà, ma noi in campionato abbiamo affrontato Roma, Napoli e Juve e siamo abituati a confronti di un certo livello".