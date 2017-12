Europa League: italiane favorite

ROMA, 6 DIC - Atalanta leggermente favorita nel match decisivo domani a Bergamo per il primato del girone di Europa League ma i francesi dell'Olympique Lione non sono lontani. Secondo i quotisti Snai, il segno '1' è a 2,30, il '2' sale a 2,95, mentre il pareggio, offerto a 3,50, può essere propizio all'una o all'altra a seconda del punteggio: con lo 0-0 o con l'1-1 (in lavagna rispettivamente a 13 e a 6,75) fa festa l'Atalanta, il 2-2 (dato a 11) spedisce al primo posto il Lione. Gia' sicuro del primo posto nel suo girone, il Milan va in Croazia ad affrontare il Rijeka, battuto a San Siro 3-2. Rossoneri avanti a 2,20, il pareggio vale 3,40. La vittoria dei padroni di casa si gioca a 3,25. Malgrado un forte turn over, è favorita anche la Lazio a Waregem contro lo Zulte, che non ha più alcuna chance di qualificazione. Il '2' è a 2,15, la vittoria belga è offerta a 3,20, il pari è a 3,65.