Serie B: anticipi 20/a e 21/a giornata

ROMA, 6 DIC - Saranno Venezia-Cremonese (mercoledì 20 dicembre, alle ore 20,30) e Parma-Spezia (mercoledì 27, ore 20,30) i due anticipi della 20/a e 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B, penultimo e ultimo turno del girone d'andata. Lo ha reso noto la Lega di Serie B, ricordando che i due turni si giocheranno in entrambi i casi giovedì: il 21 e 28 dicembre prossimi, con inizio alle 20,30, per tutte le 10 partite in calendario. In caso di qualificazione del Cittadella ai quarti di finale di Coppa Italia (con il turno già previsto per martedì 26 dicembre), fa sapere sempre la Lega B, la partita Pro Vercelli-Cittadella del 28 dicembre sarà posticipata a data da destinarsi.