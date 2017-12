Stadio Roma: Raggi, ora acceleriamo

ROMA, 6 DIC - L'ok allo Stadio della Roma è "un bellissimo risultato. Il 24 febbraio avevamo annunciato che avremmo lavorato alacremente per portare a casa questo progetto, che è sostenibile, riqualifica una parte della città e porterà nuovi posti di lavoro. Insomma noi ci siamo e siamo al lavoro per riuscire a concludere in tempi brevissimi tutti gli step successivi. Se è fattibile la prima pietra in primavera? Faremo di tutto per accelerare i processi al massimo". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.