Miranda, Inter si dimostri gruppo forte

MILANO, 6 DIC - "C'è tanta euforia, dimostriamo che siamo un gruppo forte. I leader in campo non hanno bisogno di urlare, ma devono motivare con l'esempio". Il difensore dell'Inter Joao Miranda, presente insieme a Luciano Spalletti al Christmas Cheers per i Corporate Hospitality organizzato ieri sera, carica i compagni di squadra in vista dello scontro diretto con la Juventus di sabato sera. Miranda, che ha scontato la giornata di squalifica, sarà a disposizione di Spalletti e andrà a ricomporre la coppia di centrali difensivi con Skriniar.