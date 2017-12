Spalletti, tra interisti mi sento a casa

MILANO, 6 DIC - "Il vero leader sta bene nel gruppo e, quando c'è una situazione decisiva, esce fuori e dice... 'questa la risolvo io'. Il merito di questo inizio è solo dei calciatori, perché il pallone ruzzola in campo e ci pensano loro". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, durante il Christmas cheers, organizzato ieri sera dal club per i clienti Corporate Hospitality. L'allenatore non si prende i meriti del primo posto in classifica e il feeling con la squadra nerazzurra e Milano è ormai totale: "Mi sento sul divano di casa in mezzo a tanti interisti. L'hashtag #senzatregua è contagioso? Io voglio coinvolgere - spiega il tecnico - e non gestire, anche domenica chi ha giocato si è sentito a proprio agio con i tifosi al proprio fianco, coinvolto".